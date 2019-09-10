Женщины освоят профессию машиниста московского метро

Женщины смогут управлять поездами Московского метрополитена с марта 2021 года. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы Антона Ликсутова.

«С 1 января 2021 года женщины будут работать машинистами в метро. Никаких тяжелых операций машинист не делает. Если женщины управляют самолетами, то и поездами метро смогут. Мы уже открыли предварительную запись. Очень большое количество желающих», — рассказал Ликсутов журналистам. Он отметил, что первая группа обучающихся будет сформирована в марте 2020 года.

15 августа Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин, он содержит 100 позиций и вступит в силу с 1 января 2021 года. Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включал в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.

Новая версия документа позволит женщинам работать машинистами электропоездов, электричек, скоростных и высокоскоростных поездов, водителями фур, а также боцманами или матросами на судне. В число запрещенных для женщин профессий всё еще входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других видов деятельности.

В начале сентября в Росстате сообщили, что в 2018 году в России были трудоустроены 53,2% женщин — как пояснили эксперты, невысокая трудоустроенность среди женщин во многом объясняется их нацеленностью на семью и воспитание детей.