Цифровая реальность: подземка уходит из аналога

В Москве начал свою работу уникальный единый диспетчерский центр метрополитена. В чем новаторство отлаженного и технологически выверенного механизма, разобрались «Известия».

Темпы развития Московского метрополитена дадут фору любому европейскому городу. Только за последние 10 лет он вырос почти в полтора раза, с 2010 года в московской подземке появилось более 80 новых станций. Пассажиропоток сейчас составляет около 9 млн человек в будний день, а в парке поездов московского метро — более 5,8 тыс. вагонов.

Конечно, с течением времени меняются требования пассажиров к городскому транспорту, а для управления огромной сетью нужны современные решения — поэтому ставку сделали на цифровизацию. Пассажиры метро ощутили все ее преимущества на себе: появились и мобильные приложения, и многофункциональная карта «Тройка», и ультрасовременные турникеты, которые принимают оплату банковскими картами. В самом метро можно подзарядить телефон, а система «метрошного» Wi-Fi стала легендарной. Вагоны и станции оснащены инфоэкранами, благодаря которым можно узнать последние новости, погоду и интересные факты, а в случае сбоя — пассажиры прочтут на экране, что произошло и как действовать дальше.

Однако всё это время механизмы и алгоритмы, обслуживающие всю эту сложную инфраструктуру, оставались аналоговыми. Информацию о происходящем на станциях приходилось передавать «по старинке»: по телефону через диспетчеров. В случае возникновения инцидента обнаруживший неполадку сотрудник докладывал по внутренней связи, через цепочку звонков информация попадала к дежурному по метрополитену, который уже принимал необходимые решения. Все действия были отточены и производились согласно регламенту, но современные технологии предлагают уже более быстрые и менее зависимые от человеческого фактора решения.

Все службы в одном месте

В начале октября 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл Единый диспетчерский центр Московского метрополитена, который разместился в здании бывшего кинотеатра «Ереван» на Дмитровском шоссе. Этот центр объединил все диспетчерские службы, которые имеют отношение к движению поездов, функционированию инфраструктуры и работе с пассажирами, в едином информационном пространстве.

— С переездом в наш Единый диспетчерский центр я в любой момент могу задать вопрос диспетчеру и оперативно получить ответ на интересующий меня вопрос — одномоментно, сиюминутно. Мне не нужно совершать серию телефонных звонков в поисках интересующих меня коллег. Все находятся здесь, и всё происходит здесь и сейчас — в едином пространстве, — рассказывает старший дежурный по метрополитену Любовь Горохова.

В ЕДЦ создан Центр организации перевозок (ЦОП), в нем находятся рабочие места дежурного по метрополитену, диспетчеров движения, старших диспетчеров дирекции инфраструктуры, МЦК, отдела пожарной охраны, службы подвижного состава, связи, пассажирских сервисов, пресс-службы. Все они имеют доступ к огромной видеостене, которая состоит из 36 мониторов. На ней представлены фактические и прогнозные показатели пассажиропотока на станциях и линиях; суточные графики пассажиропотока и задержек в движении поездов, информация о текущих отклонениях от нормальной работы, данные по исполнению графика движения по каждой из линий, сведения о плановых работах. На своих мониторах сотрудники видят всю информацию, которая поможет принять быстрое и правильное решение, а последовательность действий подскажет «умная» система поддержки принятия решений. За счет нового подхода и новых технологий вдвое сокращается время реагирования на инциденты и время выхода из них.

Сотрудников поддерживает «умная» система

Проектировщики ЕДЦ знакомились с опытом других стран по организации диспетчерских центров метрополитенов. Были проанализированы транспортные операторы Берлина, Вены, Гонконга, Лондона, Мадрида, Нью-Йорка, Парижа, Сингапура, Токио и других. Все эти знания пригодились при создании московского ЕДЦ, часть наработок была внедрена, а вот система поддержки принятия решений (СППР) является оригинальной разработкой специально для нашего метро.

СППР помогает оперативным сотрудникам быстро и корректно реагировать на любые нештатные ситуации, следуя четко заданному алгоритму действий. К примеру, если система фиксирует, что в вестибюлях увеличиваются очереди в кассы, она создает «карточку» инцидента и предлагает ответственным диспетчерам усилить кассовые окна, направить мобильных кассиров на нужные станции. Точно так же система подскажет, когда стоит запустить дополнительный эскалатор или вывести на линию дополнительный поезд. Сценарии возможных инцидентов СППР постоянно пополняются.

— Мало кто из наших зарубежных коллег создает подобные платформы, — говорит заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции информационно-технологических систем и систем связи Кирилл Степаненко. — Большинство диспетчерских центров действует в основном как скорая помощь, не ставя цель — спрогнозировать сбой и предотвратить его там, где это возможно.

ЕДЦ помогает предотвращать до 15% сбоев за счет работы на предотказ и снижения роли человеческого фактора, а время реакции на отклонения снижает вдвое. Из Единого диспетчерского центра контролируется ход, регулярность и качество всех работ по обслуживанию инфраструктуры, здесь собирается информация в автоматическом режиме, мгновенно анализируется и таким образом появляется возможность предотвращать часть отклонений.

По словам Кирилла Степаненко, в ближайшие годы будут оцифрованы все значимые для организации перевозок объекты инфраструктуры .

— У каждой станции и перегона будут свои цифровые 3D-паспорта. Они будут содержать различные сведения — от даты установки конкретной детали до сроков планового ремонта.

В общей сложности в ЕДЦ будут работать порядка 800 специалистов, а единовременно на рабочих местах будет находиться более 200 человек.

— Сохранить и улучшить управляемость растущей инфраструктурой с учетом современных цифровых технологий — наша стратегическая задача, которую мы решаем в том числе благодаря созданию ЕДЦ, — заключает Кирилл Степаненко.

Инфраструктура метро, действительно, растет невероятными темпами. В споре общественного и личного транспорта город стремится добавить аргументов в пользу первого. А такие объекты, как ЕДЦ, еще раз подтверждают: впереди большие перемены, и к сегодняшней схеме метро будут еще прирастать новые станции.