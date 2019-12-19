ВОЗ заявила о сокращении числа курящих мужчин в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает снижения числа курящих среди мужского населения, что, по ее данным, связано с антитабачными усилиями правительств. Это следует из пресс-релиза организации, опубликованного на ее сайте в четверг, 19 декабря.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, на протяжении многих лет в организации наблюдали неуклонный рост числа мужчин, употребляющих табачные изделия, однако впервые за долгое время отмечается снижение этого показателя. Он также добавил, что ВОЗ продолжит тесное сотрудничество со странами «для поддержания нисходящей тенденции».

В докладе отмечается, что в 2018 году в мире насчитывалось на 60 млн меньше потребителей табачной продукции, чем в 2000 году. Однако этот спад произошел в основном благодаря снижению числа курящих женщин. Согласно прогнозу организации, в 2020 году число курящих мужчин снизится в мире более чем на 1 млн по сравнению с 2018 годом, а к 2025 году — на 5 млн.

Кроме того, ВОЗ рассчитывает на то, что в следующем году количество потребителей табака обоих полов сократится на 10 млн человек по сравнению с 2018 годом, а к 2025 году этот показатель уменьшится еще на 27 млн.

1 октября эксперты сообщали, что антитабачное законодательство в России не отражается на курящих женщинах: их количество только растет, в то время как число курящих мужчин снижается.

9 сентября депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России — по их мнению, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды.

Сейчас, в соответствии с законом, минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, которую утверждают сами производители с учетом выплачиваемого в бюджет акциза. При этом для каждой марки расчет индивидуальный.