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В «Сколково» назвали число перешедших на вейпы россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Примерно 8% курящих россиян перешли на вейпы, сигареты без фильтра и кальяны. Такие данные приводятся в исследовании Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.

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При этом, как отмечается в исследовании, всего в стране курят около 30% граждан.

«Это большие цифры. Распространенность курения табака в России существенно выше, чем в других странах, что требует принятия адекватных мер», — рассказала директор центра Наталья Комарова.

В соответствии с результатами проведенного исследования, 97% курящих граждан приобретают сигареты с фильтром. В то же время часть курят как обычные, так и электронные сигареты (11-12% от общего числа курящих россиян).

В основном в России курят мужчины, которые попробовали сигареты в возрасте 15-20 лет. Обычные сигареты к 20 годам пробовали примерно 59,2% молодых людей в стране, а электронные — около 33,4%.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек от 18 лет, проживающих во всех федеральных округах. Среди них – как жители городов, так и сельской местности.

11 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий использование электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах, а также запрещающий их продажи несовершеннолетним. В пояснительной записке к документу отмечается, что упомянутые устройства относятся «к вредной и опасной продукции», и подчеркивается растущая популярность вейпов и кальянов среди подростков.

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