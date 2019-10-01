Антитабачное законодательство не подействовало на курящих россиянок

Эксперты заявили, что антитабачное законодательство в России не отражается на курящих женщинах: их количество только растет, в то время как число курящих мужчин снижается. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения России Анны Концевой.

«У нас действительно очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводится в пример как одна из самых лучших практик, но она работает у мужчин, но не работает у женщин», — пояснила Концевая на совещании экспертного совета по реализации проекта «Здоровье работающих женщин».

По ее словам, эксперты не могут выяснить, с чем может быть связан этот факт.

9 сентября депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России — по их мнению, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды.

Сейчас в соответствии с законом минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, которую утверждают сами производители с учетом выплачиваемого в бюджет акциза. При этом для каждой марки расчет индивидуальный.

Ранее в РФ предложили взимать экологический сбор с производителей сигарет. Письмо с инициативой уже направлено в Минздрав и Минприроды. Предлагаемый размер сбора — 5 рублей с пачки сигарет.

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. Он действует на курение в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии ближе 15 м). Полный запрет работает для госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.