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Новые противопожарные подразделения создадут в селах Оренбуржья

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С 1 января 2020 года в селах Оренбургской области появятся новые подразделения противопожарной службы. Речь идет об увеличении численности сотрудников ГУ ЧС по региону.

Всего будет создано 14 новых подразделений, по пять человек в каждом. На их содержание из областного бюджета выделено 42 млн рублей, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на первого вице-губернатора Сергея Балыкина.

Каждое подразделение обеспечат дополнительными единицами спецтехники. Это делается для усиления защиты жителей от ЧС и уменьшения времени реагирования на пожары.

16 декабря сообщалось о крупном пожаре в жилом доме в Орске Оренбургской области. В нем погибли 12-летняя девочка и ее 22-летний брат.

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