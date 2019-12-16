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Пенсионера задержали после пожара с двумя погибшими под Оренбургом

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Следователи задержали пенсионера после пожара в Оренбургской области, в результате которого погибли взрослый и ребенок. Об этом 16 декабря REGNUM рассказали в пресс-службу СУ СК России по региону.

ЧП произошло в город Орск утром 16 декабря в девятиэтажном доме на улице Новомосковская. В результате пожара в оной из квартир погибла 12-летняя школьница и ее 22-летний брат: молодой человек скончался на месте от воздействия высокой температуры, а девочка умерла по пути в больницу.

В СК отметили, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, жильцами коммунальной квартиры являлись 60-летняя женщина, ее внуки: мужчина 22 лет и 12-летняя девочка. В одной из комнат проживал 66-летний мужчина, он задержан. Установлено, что пожар произошел по его вине: пенсионер злоупотреблял спиртным и курил. В момент ЧП он курил и уснул. Ему уже предъявлено обвинение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет, пишет сайт aif.ru.

16 декабря сообщалось, что мать и сын погибли при пожаре в Татарстане. По факту возгорания проводится проверка. Специалисты устанавливают причины случившегося.

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