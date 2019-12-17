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Крупный пожар произошел на складе с мебелью в Казани

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Крупный пожар произошел на складе мебельной фабрики в Казани. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что площадь возгорания на данный момент составляет 5,2 тыс. кв. м по всему зданию. Сейчас прорабатывается возможность использования пожарного поезда.

16 декабря сообщалось о возгорании кровли здания хлебозавода на Кожевенной улице в Краснодаре. Площадь пожара составила 200 кв. м. Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение.

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