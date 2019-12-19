В Москве в новогодние праздники введут особый режим охраны порядка

В новогоднюю ночь и в праздники в центре Москвы введут особый режим обеспечения безопасности граждан и охраны порядка.

«В новогоднюю ночь в центральной части города охранять правопорядок и безопасность граждан будут более 11 тыс. человек, в том числе 3,3 тыс. сотрудников полиции и 3,4 тыс. сотрудников Росгвардии, а также 2,5 тыс. народных дружинников и 2 тыс. работников частных охранных организаций», — говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

В ночь Нового года дополнительные наряды полиции и росгвардейцев будут дежурить в Московском метрополитене, на станциях МЦК и МЦД, а главные катки города будут патрулировать спасатели на коньках.

Общим счетом в новогодние каникулы свыше 40 тыс. человек будет дежурить в местах проведения мероприятий и прилегающей к ним территории. Каждую из праздничных площадок будут ежедневно обследовать кинологи со служебными собаками.

С 31 декабря по 5 января в центральной части города организуют особый режим доступа граждан — на места проведения гуляний и праздничных мероприятий москвичи и гости столицы будут попадать через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром. Основные КПП разместятся на Тверской улице со стороны Пушкинской площади, на улице Моховая со стороны улицы Большая Никитская, на пересечении Театрального проезда и улицы Рождественка, на Никольской улице и Ильинке, а также на Москворецкой улицы у храма Василия Блаженного.

Людям с оружием или предметами, которые могут быть использованы в качестве такового и лицам в состоянии алкогольного опьянения в пропуске будет отказано. Помимо этого, запрещено проносить любые напитки и пиротехнические изделия — все эти вещи будут изыматься.

11 декабря сообщалось, что на Поклонной горе в Москве установят более 50 ледяных скульптур, главная тема работ — «Великие русские достижения».