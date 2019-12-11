Свыше 50 ледяных скульптур установят на Поклонной горе в Москве

В парке Победы на Поклонной горе в Москве установят больше 50 ледяных скульптур, увидеть которые можно будет с 28 декабря по 12 января на фестивале «Ледовая Москва». Об этом 11 декабря сообщается на сайте мэра столицы.

Главной темой фестиваля станут «Великие русские достижения». Украсят его фигуры изо льда, над которыми будут трудиться 150 художников и скульпторов из регионов России и других стран. Часть работ разместят прямо на улице, а часть расположится в двух ледовых шатрах на территории парка.

В ходе фестиваля посетители парка Победы смогут увидеть ледовые копии храма Христа Спасителя, Московского Кремля, фрегата Петра I «Штандарт», таблицу Менделеева и другие фигуры-реконструкции важных исторических событий, отмечает РИАМО. Помимо этого, участники фестиваля создадут исторический участок Транссибирской магистрали с первым паровозом, совершившим путешествие почти через всю страну.

По словам организатора Александра Ковтунца, посетители выставки должны узнать о важных событиях прошлого и настоящего России в науке, медицине, спорте, культуре, искусстве и истории.

Площадки фестиваля будут работать с 11:30 до 22:30 ежедневно, вход для всех желающих бесплатный. Также будет работать теплый шатер, где гости смогут согреться и посетить выставку.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», фестиваль «Ледовая Москва» пройдет в столице уже в пятый раз. В программу также включены концерты, спектакли, карнавальные шествия, цирковые шоу и другие развлечения.

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