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Более 100 новых автобусов доставили в Брянск

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В Брянске состоялась церемония вручения 102 новых автобусов городскому пассажирскому автотранспортному предприятию. 65 машин приобретены у белорусского МАЗа. Остальные автобусы закуплены у российского ЛиАЗа.

Общая стоимость всей партии превышает 700 млн рублей. С поступлением новых автобусов количество рабочих мест на предприятии в первом полугодии 2020-го увеличится еще на 200−250 человек, отмечает NASHBRYANSK.RU.

На дорогах в Брянске могут появиться отдельные полосы для автобусов, троллейбусов и маршруток. Подобная инициатива обсуждалась в декабре в городском совете на заседании комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту. Также планируется ввести почасовую оплату проезда. В каждом районе Брянска хотят создать несколько пересадочных узлов, чтобы разделить пассажирские потоки.

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