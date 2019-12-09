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Отдельные полосы выделят в Брянске для общественного транспорта

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На дорогах в Брянске могут появиться отдельные полосы для автобусов, троллейбусов и маршруток. Подобная инициатива обсуждалась в городском совете на заседании комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту.

Предложено организовать такие полосы на недавно построенных и отремонтированных дорогах, там, где это будет возможно. Теперь детали проекта должны проработать представители профильных ведомств, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В середине ноября сообщалось, что выделенные полосы появятся на четырех новых участках московских дорог. В частности, на площади Савеловского вокзала.

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