Автопарк обновили в муниципалитетах Брянской области

В Брянске водителям и представителям районов вручили ключи от новых автобусов. Транспортные средства выйдут на межрайонные и муниципальные маршруты.

Всего для Брянской области закупили 142 машины, в основном это «Газели» и автобусы «ПАЗ». Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости». Вручение техники состоялось на площади Ленина в Брянске.

На обновление автопарка регион направил около 300 млн рублей. Автобусы будут курсировать по дорогам в районных центрах и поселках.

В начале ноября масштабное обновление транспорта прошло в Карелии. В Петрозаводск прибыли автобусы «ПАЗ», «МАЗ» и «Неман» для дальних междугородних маршрутов.