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Новый автобус выпустят на линию во Владивостоке

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Во Владивостоке приобрели новый пассажирский автобус, который будет курсировать по маршруту Центр–Нейбута. Транспорт был выпущен в 2019 году.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации, новый автобус заменит транспортное средство 2011 года корейского производства. В будущем планируется заменить весь транспорт 2011 года выпуска и ниже, объяснили в управлении транспорта мэрии.

Новый низкопольный автобус соответствует всем требования программы «Доступная среда». Он оснащен системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что 15 декабря во Владивостоке появятся два электробуса. Низкопольные машины вместимостью до 85 человек оборудованы системой отопления, кондиционером, бегущей строкой для граждан с нарушениями слуха, системами звукового оповещения и ГЛОНАСС.

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