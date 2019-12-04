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Новые автобусы запустят на популярном маршруте в Мурманской области

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Администрация Кольского района Мурманской области провела анализ пассажиропотока на маршруте №119, который следует из Мурмашей до Туломы, и решила запустить новые машины по этому направлению.

С 6 декабря в час пик будут ходить автобусы среднего класса М3 вместимостью до 50 человек. Для этого организованы рейсы в 7:45, 8:05, 14:30, 16:20 и 18:10. Кроме того, в ходе проверки был выявлен сбой в расписании автобуса по маршруту №120 «Автовокзал–с/х Тулома»: рейс в 7:50 из Туломы пришел с опозданием на 20 минут, передает ИА «Би-порт».

Проверка поездок по маршруту №119 прошла в конце ноября.

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