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Гончарное мастерство пытаются возродить в Погаре Брянской области

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В Погаре (Брянская область) начались занятия по гончарному мастерству в Доме ремесел, который разместился в историческом здании — бывшей купеческой лавке. Возрождение позабытого вида народного творчества стало возможно благодаря покупке специальной муфельной печи.

Когда-то Погар славился своими мастерами — сапожниками и кожевниками, кузнецами и медниками, ткачами и портными, отмечает NASHBRYANSK.RU. Ранее желающим уже предложили освоить резьбу по дереву. Создатели Дома ремесел намерены возродить и кузнечное дело.

Поселок городского типа Погар с населением около 8,5 тыс. человек расположен на реке Судости, притоке Десны. Он считается одним из древнейших русских городов. По археологическим данным, первое славянское поселение на этом месте возникло в VIII–IX веках.

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