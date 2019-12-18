ФОМ опубликовал результаты опроса о пользе и вреде гаджетов

Электронные гаджеты приносят их пользователям больше пользы, чем вреда, считают 60% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые опубликованы в среду, 18 декабря.

При этом 26% респондентов не согласны с этим утверждением.

Кроме этого, в исследовании приводятся результаты опросов 2013 и 2019 годов: шесть лет назад число опрошенных, заявивших о пользе гаджетов, составляло 67%. При этом 17% участников исследования полагали, что электронные устройства приносят больше вреда.

Также был проведен опрос на тему, согласны ли россияне с тем, что гаджеты расширяют границы их личной свободы. В 2013 году большинство россиян (65%) полагали, что наличие таких устройств делает их свободнее, в 2019 году этот показатель снизился до 51%.

В то же время количество тех, кто видит в гаджетах причину ограничений личной свободы, за шесть лет увеличилось с 16% в 2013 году до 35% в 2019 году.

Среди положительных сторон электронных устройств опрошенные отметили быструю и доступную связь, возможность постоянного контакта с близкими (42%), оперативный доступ к информации (27%), облегчение жизни (18%), компактность самих устройств (12%), экономию времени (2%).

В качестве отрицательных сторон респонденты назвали вред для здоровья (17%), отрицательное влияние на детей и на их развитие (11%), появление зависимости (10%), большое количество недостоверной информации (6%).

9 декабря стало известно, что, в соответствии с результатами опроса Фонда «Общественное мнение», большинство россиян (68%) выступают за внесение поправок в Конституцию России, при этом более половины (54%) граждан считают основной закон страны «хорошим».