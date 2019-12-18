Прямой эфир

ФОМ опубликовал результаты опроса о пользе и вреде гаджетов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электронные гаджеты приносят их пользователям больше пользы, чем вреда, считают 60% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые опубликованы в среду, 18 декабря.

Аистиные истории: россияне назвали идеальное число детей в семье
Демографы не ожидают скорого роста рождаемости, несмотря на меры господдержки

При этом 26% респондентов не согласны с этим утверждением.

Кроме этого, в исследовании приводятся результаты опросов 2013 и 2019 годов: шесть лет назад число опрошенных, заявивших о пользе гаджетов, составляло 67%. При этом 17% участников исследования полагали, что электронные устройства приносят больше вреда.

Также был проведен опрос на тему, согласны ли россияне с тем, что гаджеты расширяют границы их личной свободы. В 2013 году большинство россиян (65%) полагали, что наличие таких устройств делает их свободнее, в 2019 году этот показатель снизился до 51%.

В то же время количество тех, кто видит в гаджетах причину ограничений личной свободы, за шесть лет увеличилось с 16% в 2013 году до 35% в 2019 году.

Среди положительных сторон электронных устройств опрошенные отметили быструю и доступную связь, возможность постоянного контакта с близкими (42%), оперативный доступ к информации (27%), облегчение жизни (18%), компактность самих устройств (12%), экономию времени (2%).

В качестве отрицательных сторон респонденты назвали вред для здоровья (17%), отрицательное влияние на детей и на их развитие (11%), появление зависимости (10%), большое количество недостоверной информации (6%).

9 декабря стало известно, что, в соответствии с результатами опроса Фонда «Общественное мнение», большинство россиян (68%) выступают за внесение поправок в Конституцию России, при этом более половины (54%) граждан считают основной закон страны «хорошим».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появился рейтинг самых скачиваемых приложений и игр за 10 лет
Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019