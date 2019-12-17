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Появился рейтинг самых скачиваемых приложений и игр за 10 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Аналитическая компания App Annie в понедельник, 16 декабря опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за 10 лет, а также назвала наиболее успешные продукты с точки зрения экономики.

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Среди приложений первое место заняла компания Facebook, так ка сразу четыре принадлежащих ей сервиса оказались в лидерах скачиваний — Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram.

Всего в рейтинг попали 10 приложений. Первую пятерку рейтинга замкнуло приложение по обмену сообщениями Snapchat, далее следуют Skype, TikTok, UC Browser, YouTube и Twitter. В список самых прибыльных приложений попал лишь видеохостинг YouTube.

Рейтинг возглавил стриминговый сервис Netflix. На втором месте оказалось приложение для знакомств Tinder, на третьем — Pandora Music. В список также попали Tencent Video, LINE, iQIYI, Spotify, HBO NOW и Kwai.

Самой скачиваемой игрой десятилетия признали Subway Surfers. Второе место заняла игра Candy Crush Saga, третье — Temple Run 2. Далее расположились My Talking Tom, Clash of Clans, Pou, Hill Climb Racing, Minion Rush, Fruit Ninja и 8 Ball Pool.

14 декабря американский еженедельный журнал Time назвал наиболее важные и влиятельные гаджеты 2010-х годов. Лидирующее место занял планшет Apple iPad, который привел к наиболее заметным культурным сдвигам в области персональных компьютеров.

Второе место занял автомобиль Tesla Model S. На третьем месте оказался мини-компьютер Raspberry Pi, медиаплеер Google Chromcast на четвертом и дрон DJI Phantom — на пятом.

В рейтинг лучших гаджетов также вошли «умная» колонка Amazon Echo, часы Apple Watch, беспроводные наушники Apple AirPods, приставка Nintendo Switch и контроллер для Xbox.

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