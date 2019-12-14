Названа опасность бесплатных приложений для знакомств

В бесплатных приложениях для знакомств отсутствует проверка пользователей по реестрам сексуальных преступников, что упрощает поиск жертв для маньяков, говорится в исследовании американской некоммерческой организации ProPublica.

Анализ, основанный на изучении 150 случаев сексуального насилия с использованием бесплатных приложений для знакомств показало, что преступления были направлены против женщин на первой встрече. В 10% случаев преступниками оказывались те, кто хотя бы раз обвинялся в сексуальном насилии.

Согласно выводам ProPublica, за последние пять лет число сексуальных преступлений в сети возросло на 450%.

Представитель Match Group, компании, владеющей такими бесплатными приложениями для знакомств как Tinder, OkCupid и PlentyofFish, заявил, что они не могут внедрить единый протокол проверки на своих платформах из-за недостатка информации, предоставленной бесплатными подписчиками, а порой и платными.

«На наших бесплатных продуктах определенно зарегистрированы сексуальные преступники», — подытожил он.

В июне мобильное приложения для знакомств Tinder выразило готовность сотрудничать с российскими спецслужбами, предоставляя необходимые данные.