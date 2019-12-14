Прямой эфир

Названа опасность бесплатных приложений для знакомств

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В бесплатных приложениях для знакомств отсутствует проверка пользователей по реестрам сексуальных преступников, что упрощает поиск жертв для маньяков, говорится в исследовании американской некоммерческой организации ProPublica.

Как из ведра: канал утечек через «облака» стал вдвое шире
Любой желающий может получить данные уже из 20% серверов в Сети

Анализ, основанный на изучении 150 случаев сексуального насилия с использованием бесплатных приложений для знакомств показало, что преступления были направлены против женщин на первой встрече. В 10% случаев преступниками оказывались те, кто хотя бы раз обвинялся в сексуальном насилии.

Согласно выводам ProPublica, за последние пять лет число сексуальных преступлений в сети возросло на 450%.

Представитель Match Group, компании, владеющей такими бесплатными приложениями для знакомств как Tinder, OkCupid и PlentyofFish, заявил, что они не могут внедрить единый протокол проверки на своих платформах из-за недостатка информации, предоставленной бесплатными подписчиками, а порой и платными.

«На наших бесплатных продуктах определенно зарегистрированы сексуальные преступники», — подытожил он.

В июне мобильное приложения для знакомств Tinder выразило готовность сотрудничать с российскими спецслужбами, предоставляя необходимые данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты раскрыли секрет успеха в приложениях для знакомств
Роскомнадзор включил владельца Tinder в реестр ОРИ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019