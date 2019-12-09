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В ФОМ заявили о росте числа желающих изменить Конституцию россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Большинство россиян (68%) выступают за внесение поправок в Конституцию России, при этом более половины (54%) граждан считают основной закон страны «хорошим». Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые приводит РБК 9 декабря.

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В прошлом году изменить текст Конституции предлагали 66% опрошенных, а в 2013 — 44%, отмечает «РИА Новости».

Среди россиян, поддерживающих пересмотр Конституции, 6% предложили внести изменения в сферу социальной политики. Еще 5% хотят через основной закон повысить уровень жизни населения.

3% респондентов выступают за поправки, направленные на улучшение качества медицины, и столько же — за улучшение качества образования.

День Конституции в России празднуется 12 декабря. В этот день в 1993 году прошли выборы в законодательный орган России — Федеральное собрание, а также было проведено всенародное голосование по принятию основного закона. Положения документа вступили в силу в день опубликования — 25 декабря 1993 года, отмечает «Газета.ру».

В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале «Закон», допустил внесение правок, касающихся актуализации статуса органов власти и развития прав. При этом он выступил против глобальных изменений Конституции.

Тогда же проанализировать актуальность норм основного закона страны предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Кремле отметили, что не видят для этого оснований.

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