В Rambler подтвердили отзыв иска к Twitch

Российская компания Rambler Group подтвердила отзыв иска к стриминговому сервису Twitch, связанный с нелегальными трансляциями футбольных матчей. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Rambler.

«Стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий Rambler <…> По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что переговоры с сервисом велись от лица менеджмента Rambler Group, а внешний юрист, который занимался этим делом ранее, был отстранен.

В Rambler подчеркнули, что условия соглашения удовлетворяют обе стороны. К тому же стриминговый сервис предоставил все инструменты, необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями, передает «Интерфакс».

Ранее в этот день об отзыве иска рассказали в самом Twitch.

16 декабря стало известно, что ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящее в Rambler Group, подало в суд на принадлежащий Amazon сервис Twitch за распространение «пиратcких трансляций» футбольных матчей Английcкой премьер-лиги.

Отмечалось, что требования включают взыcкание рекордной в истории России компенсации в размере 180 млрд рублей (около $2,9 млрд) и блокировку Twitch.

В Twitch сочли несправедливыми требования истца, поcкольку cервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает cобственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями».