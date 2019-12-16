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Песков отказался комментировать конфликт Rambler и Twitch

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Фото: ТАСС/Zuma
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невмешательстве Кремля в судебное разбирательство между компанией Rambler и стриминговым сервисом Twitch.

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«Мне неизвестны детали этого конкретного дела. Вопрос должен решаться в арбитраже. Если есть какие-то уголовные элементы — тогда другие форматы», — заявил он в ходе брифинга с журналистами в понедельник, 16 декабря.

Однако Песков отметил, что данный конфликт не повлияет на инвестиционный климат России.

«Российский рынок — рынок, где растут стартапы, они получают международное признание», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в понедельник стало известно, что ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящая в Rambler Group, подала в суд на принадлежащий Amazon сервис Twitch за распространение «пиратcких трансляций» футбольных матчей Английcкой премьер-лиги.

Отмечается, что требования включают взыcкание рекордной в истории России компенсации в размере 180 млрд рублей (около $2,9 млрд) и блокировку Twitch.

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