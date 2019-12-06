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В Москве запустили сервисы по защите авторских прав дизайнеров

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Фото: Depositphotos
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В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) запустили новые сервисы для защиты прав интеллектуальной собственности в сфере дизайна. Об этом 6 декабря в беседе с НСН заявила председатель Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП Анастасия Крылова.

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По ее словам, цифровые сервисы основаны на технологии блокчейн: они закрепляют, фиксируют и защищают объекты и результаты деятельности дизайнеров. Кроме того, они способствуют прозрачности диалога между дизайнером и производителем.

«Это настоящий прорыв. <…> Дизайнеры бояться показывать свои проекты, свои мысли, делиться с производителем. Производители не могут выстраивать нормальный, человеческий диалог с дизайнерами, и это всё тормозит развитие дизайна в нашей стране, тормозит процесс импортозамещения именно в креативной сфере и в продвижении Made in Russia», — заявила Крылова.

По ее словам, сервис позволит фиксировать факт создания эскиза, рисунка, фотографии в системе блокчейна, а также поможет защитить права автора в случае их нарушения. Пользоваться им сможет абсолютно любой дизайнер. Также сервис позволяет делегировать свое авторское право.

Использовать фиксацию права на эскиз, рисунок, фотографию можно при участии в различных дизайнерских конкурсах.

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