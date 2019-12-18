В Twitch заявили об отзыве иска Rambler без выплаты компенсации

Российская компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch, связанный с нелегальными трансляциями футбольных матчей. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на заявление сервиса.

По информации агентства, никакие компенсации и финансовое возмещение не выплачивалось.

Накануне эксперты сервиса по сбору и обработке донатов KingDonate рассказали, что ситуация вокруг Twitch могла привести к дестабилизации отрасли в России, которая зависит от донатов — добровольных пожертвований игрокам от зрителей во время компьютерных игр.

16 декабря стало известно, что ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящая в Rambler Group, подала в суд на принадлежащий Amazon сервис Twitch за распространение «пиратcких трансляций» футбольных матчей Английcкой премьер-лиги.

Отмечалось, что требования включают взыcкание рекордной в истории России компенсации в размере 180 млрд рублей (около $2,9 млрд) и блокировку Twitch.

В Twitch сочли несправедливыми требования истца, поcкольку cервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает cобственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями».