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Эксперты рассказали о вероятности дестабилизации отрасли из-за ситуации вокруг Twitch

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Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage
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Ситуация вокруг американской стриминговой платформы Twitch могла привести к дестабилизации отрасли в России, которая зависит от донатов — добровольных пожертвований игрокам от зрителей во время компьютерных игр, считают эксперты сервиса по сбору и обработке донатов KingDonate. По их мнению, риски могут понести любые отечественные компании, которые работают в медиа-пространстве.

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«Больший объем донатов собирается именно во время игровых стримов, а претензии вокруг трансляций футбола в первую очередь ударят по букмекерским конторам», — говорит директор по коммуникациям сервиса KingDonate Елена Райская.

Культура донатов в России начала формироваться несколько лет назад. По данным американских исследований, ежедневно стримерам на Twitch суммарно переводят более $5 млн в виде пожертвований. Российский сегмент также набирает обороты. По данным Mediascope, месячная аудитория ресурса среди россиян старше 12 лет в октябре 2019 года составила 4,8 млн человек.

Райская добавила, что большинство представителей данной отрасли поддерживают культуру кода opensource и считают ненужным конфликт с западными коллегами.

«Наша компания планирует расширение бизнеса и открытие офиса в Пало Альто. Калифорнию мы рассматриваем как область стратегического развития», — добавила она.

Ранее российская Rambler Group подала иск на 180 млрд рублей к Twitch, претензии компании связаны с размещением матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги текущего сезона, исключительные права на который принадлежат Rambler. В настоящий момент блокировка сервису в РФ не грозит, Twitch удалил противоправный контент, передают 17 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

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