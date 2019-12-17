Rambler начал расторжение договора с Lynwood после иска в Nginx

Российская группа компаний Rambler Group начала процедуру расторжения договора с компанией Lynwood, которая представляет Rambler после возникновения конфликта вокруг интернет-сервиса Nginx. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на релиз компании во вторник, 17 декабря.

«Rambler Group в соответствии с распоряжением совета директоров приступила к процессу расторжения договора с компанией Lynwood. После этого мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой прекратить возбужденное ранее уголовное дело и свяжемся с основателями Nginx и представителями компании F5 для проведения совместных консультаций по урегулированию ситуации», — приводит агентство релиз Rambler.

16 декабря стало известно о том, что совет директоров Rambler Group поручил менеджменту интернет-холдинга обратиться в правоохранительные органы России с просьбой прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx.

12 декабря в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. После этого Rambler заявила о нарушении своих исключительных прав на Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым.

В 2011 году Сысоев ушел из Rambler и основал компанию Nginx. Позже ее купила американская компания F5 Networks за $670 млн. Сейчас Nginx — один из самых популярных веб-серверов в мире, который распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом.