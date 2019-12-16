Совет директоров Rambler поручил прекратить дело по Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту интернет-холдинга обратиться в правоохранительные органы России с просьбой прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании, выпущенный по итогам внеочередного заседания совета директоров в понедельник, 16 декабря.

«Совет директоров единогласно решил «поручить менеджменту «Рамблера» обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела и продолжить в случае необходимости обеспечение защиты интересов компании в рамках гражданско-правового поля», — отмечается в сообщении.

Кроме того, совет директоров Rambler предлагает разорвать отношения с компанией Lynwood, которой в 2015 году передали права на защиту интересов интернет-холдинга, после ситуации с Nginx. «Поручить менеджменту «Рамблера» обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления», — цитирует ТАСС пресс-релиз группы. Lynwood рекомендовано отозвать заявление.

12 декабря в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. После этого Rambler заявила о нарушении своих исключительных прав на Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым.

В 2011 году Сысоев ушел из Rambler и основал компанию Nginx. Позже ее купила американская компания F5 Networks за $670 млн. Сейчас Nginx — один из самых популярных веб-серверов в мире, который распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом.

F5 Networks назвала претензии в адрес сотрудников и разработчиков Nginx бессмысленными. В свою очередь «Яндекс» назвал ситуацию вокруг конфликта с этой компанией плохим сигналом для программистского сообщества.