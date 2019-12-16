Мосгорсуд временно заблокировал матчи Английской премьер-лиги на Twitch

Московский городской суд временно заблокировал показы прямых трансляций матчей кубков Английской футбольной премьер-лиги на сайте twitch.tv. Об этом 16 декабря ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

По данным собеседника агентства, блокировке подверглись три сезона матчей с 2019 по 2022 год. «Мосгорсуд обеспечительные меры принял», — сообщил собеседник агентства.

Истцом выступило ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящее в Rambler Group. Компания подала в суд на принадлежащий Amazon видеоcтриминговый сервис Twitch за распространение «пиратcких трансляций» футбольных матчей Английcкой премьер-лиги.

Помимо блокировки Twitch, требования включают взыcкание рекордной в истории России компенсации — 180 млрд рублей (около $2,9 млрд).

В Twitch сочли несправедливыми требования истца, поcкольку cервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает cобственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями». Иск будет рассмотрен 20 декабря.