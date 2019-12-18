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Пушков назвал комедией позицию Зеленского по поводу Севастополя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков назвал комедией решение президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь особого статуса. Об этом 18 декабря он написал на своей странице в Twitter.

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«Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие «особого статуса» Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно», — сказано в сообщении.

По мнению Пушкова, из украинской Конституции необходимо полностью убрать упоминание об этом городе, потому что он не имеет к Украине отношения.

«Виртуальные игры», — добавил сенатор.

Ранее в этот же день депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик напомнил, что Севастополь всегда носил специальный статус и решение украинских властей не может это изменить.

Ранее 18 декабря Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны. Законопроект об этом глава государства внес в Верховную раду.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя.

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