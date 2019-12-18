Пушков назвал комедией позицию Зеленского по поводу Севастополя
Российский сенатор Алексей Пушков назвал комедией решение президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь особого статуса. Об этом 18 декабря он написал на своей странице в Twitter.
«Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие «особого статуса» Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно», — сказано в сообщении.
По мнению Пушкова, из украинской Конституции необходимо полностью убрать упоминание об этом городе, потому что он не имеет к Украине отношения.
«Виртуальные игры», — добавил сенатор.
Ранее в этот же день депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик напомнил, что Севастополь всегда носил специальный статус и решение украинских властей не может это изменить.
Ранее 18 декабря Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны. Законопроект об этом глава государства внес в Верховную раду.
Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя.