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В Госдуме напомнили Зеленскому о значении спецстатуса Севастополя

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Севастополь всегда был наделен особым специальным статусом. Решения украинских властей не в силах изменить это, заявил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик в среду, 18 декабря.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский или забыл, или не знал, что город всегда был стратегической базой Черноморского флота.

«Во времена СССР это город союзного подчинения, теперь — федерального значения. Севастополь всегда носил особый статус», — цитирует парламентария в среду, 18 декабря, «РИА Новости».

Даже в годы СССР Севастополь не входил в состав тогда Крымской области, а фактически являлся городом республиканского подчинения, напомнил Белик. Как он отметил, город по ошибке находился в составе Украины, так как в 1954 году из РСФСР в состав УССР была передана именно Крымская область, а упоминания о Севастополе не было.

Ранее 18 декабря Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны. Законопроект об этом глава государства внес в Верховную раду.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя.

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