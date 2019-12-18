Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны. Такие данные следуют из текста законопроекта, который глава государства внес в Верховную раду.

Отмечается, что в действующей редакции конституции страны Севастополь обладает особым статусом наряду с Киевом. Однако в президентском законопроекте в данном пункте осталась только украинская столица, пишет «РИА Новости».

Депутат рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич прокомментировал инициативу Зеленского и отметил, что фракция не будет голосовать за данный законопроект. Также он отметил, что создается впечатление, будто власть уже не надеется увидеть Севастополь в составе Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина итоги референдума не признает.