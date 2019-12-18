МВД сообщило о количестве выявленных нарушений в аптеках

Пять тысяч проверок в рамках противодействия «аптечной наркомании» провели сотрудники МВД России с начала года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев

«Выявлено свыше 1 тыс. административных правонарушений», — сказал министр на заседании Государственного антинаркотического комитета. По словам Колокольцева, в ряде субъектов удалось добиться снижения числа лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных лекарств.

На Ставрополье это число сократилось в два раза, в Республике Северная Осетия – Алания — в полтора.

Как отмечает «Интерфакс», с 1 декабря в России введена уголовная ответственность за безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ. По действие статьи 234 УК РФ попадает сбыт «Прегабалина» и «Тропикамида», санкция по статье предусматривает восемь лет лишения свободы.

Ранее в декабре в МВД России по Московской области предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая. В ноябре стало известно, что подразделения по борьбе с наркотиками в интернете появятся в ведомстве с 10 января 2020 года.

В ведомстве также рассчитывают на ужесточение наказания за пропаганду веществ в Сети, ведь именно распространение информации влияет на «криминализацию сознания населения».