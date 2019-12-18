Прямой эфир

МВД сообщило о количестве выявленных нарушений в аптеках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять тысяч проверок в рамках противодействия «аптечной наркомании» провели сотрудники МВД России с начала года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев

Торг неуместен: за сбыт наркотиков в Сети предлагают давать 25 лет
Парламентарии и эксперты признают отсутствие контроля за распространением психотропных веществ

«Выявлено свыше 1 тыс. административных правонарушений», — сказал министр на заседании Государственного антинаркотического комитета. По словам Колокольцева, в ряде субъектов удалось добиться снижения числа лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных лекарств.

На Ставрополье это число сократилось в два раза, в Республике Северная Осетия – Алания — в полтора.

Как отмечает «Интерфакс», с 1 декабря в России введена уголовная ответственность за безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ. По действие статьи 234 УК РФ попадает сбыт «Прегабалина» и «Тропикамида», санкция по статье предусматривает восемь лет лишения свободы.

Ранее в декабре в МВД России по Московской области предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая. В ноябре стало известно, что подразделения по борьбе с наркотиками в интернете появятся в ведомстве с 10 января 2020 года.

В ведомстве также рассчитывают на ужесточение наказания за пропаганду веществ в Сети, ведь именно распространение информации влияет на «криминализацию сознания населения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
В Госдуме предложили депортировать иностранцев за наркопреступления

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019