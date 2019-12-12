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В Госдуме предложили депортировать иностранцев за наркопреступления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутат Госдумы Олег Нилов готовит поправки в Уголовный кодекс России, связанные с ужесточением ответственности для иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками. Об этом он заявил в четверг, 12 декабря, телеканалу RT.

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В частности, он предлагает депортировать после отбытия наказания осужденных в России по наркотическим статьям иностранцев с последующим пожизненным запретом на въезд в страну.

«Международная наркомафия — это ничуть не меньшая проблема (если не сказать, что большая), чем международный терроризм. От наркомании за последние десятилетия пострадали миллионы наших граждан, и мы нуждаемся в эффективных и жёстких антинаркотических мерах», — рассказал Нилов.

Кроме того, законодательная инициатива парламентария предусматривает конфискацию имущества и активов у организаторов наркоторговли — как у иностранцев, так и у россиян. Эти средства рекомендуется направлять на создание лечебно-трудовых учреждений по реабилитации наркозависимых.

По словам Нилова, законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы после новогодних праздников.

6 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии пресекли деятельность международной группировки, занимавшейся поставками из-за рубежа оружия, боеприпасов и наркотиков.

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