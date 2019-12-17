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Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя Наркологической службы министерства здравоохранения Таджикистана Рустам Шарипов во вторник, 17 декабря.

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«Заказчиком метадона является Глобальный фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане», — сказал собеседник агентства. По словам Шарипова, письмо с просьбой о закупке препарата было подготовлено Глобальному фонду, на котором лежит ответственность по доставке груза до Таджикистана.

Ранее во вторник Федеральная таможенная служба сообщила о задержании в начале декабря во Внуково крупной партии незадекларированного метадона, следовавшей транзитом из Германии в Таджикистан. Емкости с наркотиком были замаскированы — на них были этикетки с ложной информацией о содержимом. Отмечалось, что на черном рынке вещество в данном объеме могло стоить более 5,8 млрд рублей.

Сотрудники Внуковской таможни вместе с работниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России провели следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

6 декабря Внуковская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

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