Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя Наркологической службы министерства здравоохранения Таджикистана Рустам Шарипов во вторник, 17 декабря.

«Заказчиком метадона является Глобальный фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане», — сказал собеседник агентства. По словам Шарипова, письмо с просьбой о закупке препарата было подготовлено Глобальному фонду, на котором лежит ответственность по доставке груза до Таджикистана.

Ранее во вторник Федеральная таможенная служба сообщила о задержании в начале декабря во Внуково крупной партии незадекларированного метадона, следовавшей транзитом из Германии в Таджикистан. Емкости с наркотиком были замаскированы — на них были этикетки с ложной информацией о содержимом. Отмечалось, что на черном рынке вещество в данном объеме могло стоить более 5,8 млрд рублей.

Сотрудники Внуковской таможни вместе с работниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России провели следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

6 декабря Внуковская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».