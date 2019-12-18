В Росстандарте подтвердили обсуждение штрафа за ложную ссылку на ГОСТ

Предложение ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отдельное наказание для производителей за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу выдвинул Росстандарт. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 18 декабря.

«Росстандарт непосредственно в подготовке нового КоАП не участвовал. Вместе с тем, ранее ведомством были сформулированы предложения необходимости введения административной ответственности за оборот продукции, не соответствующей положениям национального стандарта. Данные предложения были включены в редакцию новой версии КоАП», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что новая мера позволит устранить пробелы в действующем законодательстве.

Ранее «Известия» сообщили о том, что чиновники обсуждают возможность штрафовать за ложь о соответствии ГОСТу на сумму до 800 тыс. рублей. Такие цифры прописаны в проекте Особенной части нового КоАП, главы которого Минюст направил на согласование в другие ведомства. В Росстандарте уточнили, что еще готовят свою позицию.