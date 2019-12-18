ГОСТы дорогие: за ложную ссылку на стандарт предложили ввести штрафы

Для производителей могут ввести отдельное наказание за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу. Чиновники обсуждают возможность штрафовать за это на сумму до 800 тыс. рублей, такие цифры прописаны в проекте Особенной части нового КоАП, выяснили «Известия». Наказать бизнесменов за ложную ссылку на стандарт можно и сейчас, квалифицировав этот как обман потребителей, но заплатить им придется меньше. Еще в феврале глава Росстандарта предлагал ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. По данным Роскачества, примерно под третью этикеток с упоминанием стандартов находятся не соответствующие им товары.

Стандарт обмана

В проекте Особенной части нового КоАПа, с которым ознакомились «Известия», выделена отдельная глава «Административные правонарушения в области технического регулирования, обеспечения единства измерений…». Ее текст на согласование в одно из ведомств отправлен с сопроводительным письмом от заместителя министра юстиции Дениса Новака в конце ноября.

Сейчас большая часть норм в области техрегулирования отнесена к главе, связанной с нарушениями со стороны предпринимателей. Однако авторы проекта не только перегруппировали статьи внутри кодекса, но и выделили новые нарушения.

В частности, предлагается штрафовать за «неприменение изготовителем продукции, исполнителем работ национального стандарта РФ в случае публичного заявления о соответствии». Уточняется, что речь в том числе об обозначении в маркировке, эксплуатационных или других документах. Национальные стандарты в обиходе, как правило, называют ГОСТами, а знак соответствия представляет собой овал с буквами РСТ (его часто ошибочно называют «Ростест»). Иногда производители не используют эмблему, а печатают на упаковке «Сделано по ГОСТу» и тому подобные фразы.

Юридических лиц за ложь о соответствии стандарту в новой редакции КоАП предлагается штрафовать на 500–800 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — на 100–400 тыс. рублей, должностных лиц — на 20–50 тыс. рублей.

Сейчас, если производитель будет выдавать несоответствующий ГОСТу товар за сделанный по нацстандарту, его можно привлечь к ответственности за обман потребителей, пояснила «Известиям» руководитель практики уголовного и административного права юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская. Если покупателю соврали о потребительских свойствах или качестве товара, нынешняя редакция КоАПа подразумевает штраф до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Каждый третий знак — фальшивка

На упаковке и в маркировке более чем 40% испытанных Роскачеством товаров заявлено их соответствие национальным стандартам, рассказали в организации. Но исследования показали, что в среднем треть указанным ГОСТам не соответствует, сообщили там. В целом отсылка к стандарту — беспроигрышный маркетинговый ход, ведь авторитет ГОСТа для потребителя довольно высок. Нельзя допустить его обесценивания, поэтому усиление ответственности за неправомерное использование весьма своевременно, считают в Роскачестве.

Отличие описанного на этикетке состава от реального, а также указание на соблюдение ГОСТа, не соответствующее действительности — наиболее частые нарушения среди недобросовестных производителей, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Наличие на полках магазинов небезопасных, контрафактных и фальсифицированных продуктов создает риск для здоровья потребителей, а порядочные производители терпят убытки, отметил он. Поэтому в организации ужесточение штрафов поддерживают, сказал Дмитрий Востриков, но отметил, что воплощать идею в жизнь «нужно аккуратно».

— К сожалению, при развитии методов и методик лабораторных исследований пищевой продукции нормативно-правовая база сегодня далека от совершенства и не всегда учитывает реальные производственные процессы на предприятии, — рассказал Дмитрий Востриков. — Поэтому вместе с усилением борьбы с некачественной продукцией, нужно актуализировать нормативно-правовую базу.

Не ГОСТами едиными

Отдельное наказание за ложь о соответствии ГОСТу — одна из самых ярких новаций в главе 24, но есть и другие. Несмотря на то что большая часть штрафов остаются неизменными в сравнении с действующей редакцией, несколько из них всё же предложено повысить.

В частности, за выдачу лабораторией протокола исследований или испытаний без их проведения максимальная санкция для юрлиц может быть увеличена до 1 млн рублей (сейчас верхняя планка — 0,5 млн). Также предложено поднять штраф за повторное нарушение техрегламентов до 1,5 млн рублей для компаний (сейчас — до 1 млн), но отказаться от конфискации продукции. За нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, полученной с применением ГМО или содержащей такие организмы, документ предлагает увеличить потолок наказания до 1 млн рублей для юрлиц (сейчас максимум — 300 тыс. рублей).

В целом авторы новой редакции действуют в логике назначения соразмерных и справедливых наказаний в зависимости от вредных последствий правонарушений, считает юрист Алена Зеленовская. Например, вопрос о наличии в продукции ГМО требует повышенного внимания, так как связан с риском потенциально вредного воздействия генно-инженерной деятельности на здоровье человека. Для справки эксперт уточнила, что продавать такие товары в России не запрещено — просто продукт должен пройти специальную регистрацию Роспотребнадзора на основании экспертизы биобезопасности.

В пресс-службе Минюста сообщили, что работа по подготовке проекта главы 24 Особенной части нового КоАП не завершена, поэтому комментировать ее содержание преждевременно. В Роспотребнадзоре сказали, что рассмотрят документ «при поступлении в установленном порядке». В Росстандарте оперативно не ответили на запрос «Известий».

При этом в феврале глава Росстандарта сам предлагал ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. По словам Алексея Абрамова, было бы актуальным введение оборотного штрафа в 1% годовой выручки компании-нарушителя и в 3% при повторном нарушении.