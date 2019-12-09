Минпромторг опроверг рост цен на авто из-за нового ГОСТа

Введение в России в 2020 году «Этикетки энергоэффективности» для автомобилей не приведет к росту цен на машины, сообщает ТАСС в понедельник, 9 декабря, со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

«Введение «Этикетки энергоэффективности» не повлияет на ценообразование автомобилей в РФ», — заявили в ведомстве.

7 декабря сообщалось, что информирование потребителей о том, сколько энергии и топлива потребляется автомобилем, должно осуществляться изготовителем с помощью документа «Этикетка энергоэффективности».

Отдельный документ должен содержать информацию об объеме углекислого газа, выделяемом транспортным средством, и расходе топлива на 100 км движения. Для электромобилей будет сообщаться, сколько электроэнергии потребляет машина и какой у нее запас хода.

«Этикетка энергоэффективности» войдет в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации.

Стандарт вводится на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объем производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год). Новые правила ГОСТа вступят в силу 31 марта 2020 года.