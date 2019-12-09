Прямой эфир

Минпромторг опроверг рост цен на авто из-за нового ГОСТа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение в России в 2020 году «Этикетки энергоэффективности» для автомобилей не приведет к росту цен на машины, сообщает ТАСС в понедельник, 9 декабря, со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины
Тысячи невиновных россиян могли встать на учет в наркодиспансере

«Введение «Этикетки энергоэффективности» не повлияет на ценообразование автомобилей в РФ», — заявили в ведомстве.

7 декабря сообщалось, что информирование потребителей о том, сколько энергии и топлива потребляется автомобилем, должно осуществляться изготовителем с помощью документа «Этикетка энергоэффективности».

Отдельный документ должен содержать информацию об объеме углекислого газа, выделяемом транспортным средством, и расходе топлива на 100 км движения. Для электромобилей будет сообщаться, сколько электроэнергии потребляет машина и какой у нее запас хода.

«Этикетка энергоэффективности» войдет в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации.

Стандарт вводится на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объем производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год). Новые правила ГОСТа вступят в силу 31 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно о российском аналоге прибора для выявления маркера CDT
Скворцова уволила директора Центра наркологии после скандала с медсправками

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019