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Более 100 км дорог отремонтируют в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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В следующем году в Татарстане потратят около 4,555 млрд рублей на работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики информирует, что до нормативного состояния доведут 47,5% магистралей, будет отремонтировано 110 км проезжей части.

В Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях приведут в порядок 17,2 км дорог. В Казанской агломерации планируется обновить 44,5 км, в список попали улицы Болотникова, Фрунзе, Тэцевская и Рихарда Зорге. До нормативного состояния планируется довести 84% дорог в Казани, а на работы потратят 2 млрд рублей, половина из которых — из федерального бюджета, сообщает Inkazan.ru.

Как стало известно в октябре, в Нижнекамске в 2020 году планируют реализовать два долгожданных проекта — провести ремонт на проспекте Шинникова и построить транспортный узел на стыке проспекта Мира и Корабельной улицы. Речь идет о ремонте бетонной дороги по проспекту Шинникова от улицы Баки Урманче до улицы Менделеева, которую в народе называют «пьяная» из-за неровного покрытия.

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