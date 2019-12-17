Тендер на гендер: женщины Балагова поборются с мужчинами Альмодовара

Послеблокадный Ленинград, красоты Байкала и взлет в неведомое. В шорт-листах претендентов на премию «Оскара», опубликованных на сайте Американской киноакадемии, оказалось три фильма российских режиссеров: «Дылда» Кантемира Балагова, «Акварель» Виктора Косаковского, «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита. С помощью авторов картин и экспертов «Известия» оценили шансы отечественного кино на победу.

Благополучным для России назвал нынешний оскаровский расклад президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, подчеркнувший, что в этом году наши соотечественники представлены в трех категориях: игровой, документальной и мультипликационной.

Выжить после войны

В номинации «Лучший иноязычный фильм» «Дылда» выглядит перспективно: как и эпос Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» (единственная картина, получившая «Оскар» в постсоветский период), она сконцентрирована на истории нашей страны. В послужном списке «Дылды» — две премии Каннского фестиваля и множество других наград.

Отборщик Международного кинофестиваля в Канне Жоэль Шапрон, рекомендовавший картину в конкурс «Особый взгляд», высоко оценил ее художественный уровень.

— У Балагова, кроме таланта режиссера и умения работать с актерами, есть очень интересный взгляд на историю собственной страны, — отметил он в беседе с «Известиями». — Речь идет о женщинах, которые возвращаются с войны и пытаются войти в новую жизнь. Если «Теснота» (предыдущий фильм Балагова. — «Известия») — это быт близких ему поколений, его кавказский регион, то «Дылда» с реалиями послеблокадного Ленинграда очень от него далека. Но он все-таки сумел перешагнуть порог и занялся этой темой. Плюс там потрясающие актрисы, работа оператора — всё совпало. «Дылда» действительно нас тронула. К тому же этой темы еще не было в кино, только в литературе у Светланы Алексиевич.

75-летие окончания Второй мировой и феминизм как одна из центральных тем года — хороший информационный фон для «Дылды». По мнению Кирилла Разлогова, у картины высокие шансы по меньшей мере на попадание в пятерку. Хотя опасных соперников тоже хватает. Главные из них — социальная комедия «Паразиты» Пон Джун-хо, завоевавшая «Золотую пальмовую ветвь – 2019», и автобиографическая лента «Боль и слава» Педро Альмодовара, увенчанная в тех же Каннах призом за лучшую мужскую роль (Антонио Бандерас). К слову, фильм испанского мэтра также попал в оскаровский шорт-лист за лучшую музыку, а Бандерасу многие прочат номинацию в актерской категории.

Из других сильных соперников «Дылды» — «Атлантика» Мати Диоп (Сенегал) и «Отверженные» Ладж Ли (Франция). Обе имели успех в Каннах-2019, первая получила Гран-при, вторая — приз жюри. Особое место в шорт-листе занимает македонская лента «Страна меда»: это единственный неигровой фильм в этой категории, что бывает редко. Лента Тамары Котевски и Любомира Стефанова также представлена в списке 15 претендентов на премию за лучшую документальную картину, где будет конкурировать с «Акварелью» российского режиссера Виктора Косаковского.

От ледников до водопадов

В беседе с «Известиями» Виктор Косаковский — лауреат премий «Ника» и «Триумф» — был скромен, заметив, что его шансы на победу невелики, так как в числе претендентов есть действительно серьезные картины, особенно сирийские. Но расстраиваться, если не получит «Оскар», он не будет.

— Всё нормально. Не стоит забывать, что это все-таки американская премия. А попасть в пятерку было бы приятно, конечно, — поделился оптимизмом режиссер.

Главная особенность «Акварели» — новаторская съемка с частотой 96 кадров в секунду (эпизод, снятый на Байкале). Это дает исключительную реалистичность и осязаемость изображения. Фильм посвящен водной стихии во всех ее проявлениях — от ледников Гренландии до водопадов Венесуэлы.

Известный документалист Сергей Мирошниченко рассказал «Известиям», что снял этот красивый фильм человек, безусловно, одаренный.

— Это блестящая операторская работа, — подчеркнул он.

При соблюдении требований к кинопроекции зритель должен буквально прочувствовать погружение в завораживающий мир воды. Главный вопрос — каким образом киноакадемики смогут оценить техническое ноу-хау — лишь немногие кинотеатры позволяют демонстрировать фильмы в таком формате, а для домашних просмотровых копий он тем более недоступен.

Космос против деменции

Мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» не имеет прямой связи с его предыдущей короткометражкой «Мы не можем жить без космоса». Героев объединяет только тяга к небу. В новой работе будущий космонавт рождается прямо в скафандре. И эта прозрачная аллегория истинного призвания задает тон повествованию.

Мать отправляет малыша играть на скрипке (безуспешно), ловит его на качелях, когда он раскачивается сильнее и сильнее, стремясь ввысь. Напрашивающийся вывод — не надо мешать ребенку обрести себя — Бронзит заменяет вопросом: какова цена этой самореализации? Ответа не дает, оставляет зрителю пространство для размышлений.

Фильм уже завоевал заслуженные призы, однако его шансы на «Оскар» режиссер оценивает скептически.

— Поскольку я изнутри понимаю ситуацию (Бронзит — член Американской киноакадемии. — «Известия») и знаю, какого рода фильм сделал, то очень удивлен своим попаданием в шорт-лист, — признался режиссер «Известиям». — Я и продюсерам говорил: «Ребята, не рассчитывайте в этот раз, маловероятно». Просто потому, что фильм очень сложный и тяжеловесный. Я бы сказал, он мрачный. В этой категории короткометражной анимации не любят такое кино в принципе, предпочитают нечто более легковесное. А тут надо еще сидеть, вникать, чего хотел автор…

По словам Константина Бронзита, 99%, что «Оскар» получит французский Mémorable («Незабываемо»). Не потому что это гениальный фильм, но он очень «ляжет» академикам, считает режиссер. Мастерски сделанная картина повествует о старческой деменции, увядании, беспомощности, потере самоидентификации.

— Всё это немножко вторично, было уже много раз, — посетовал претендент. — Пару лет назад не попал в шорт-лист, хотя был гораздо сильнее, фильм «Голова исчезает». Ровно на эту же тему. Здесь жена переживает за мужа-художника, который теряет память, а там дочка бегала за мамой, которая тоже теряла память по старости. И вот эту тему они бесконечно эксплуатируют. Но это нормальная ситуация — значит, люди небезразличны к человеческим трагедиям и проблемам, всех эта тема волнует.

Тем не менее, по словам Кирилла Разлогова, картина Бронзита очень талантлива и подтверждает его репутацию режиссера, претендующего на «Оскар». В плюсах картины, считает эксперт, также актуальность темы, а именно расхождения в оценках: зачем нам нужен космос и каким образом его покорение отражается на социуме. В активе Константина Бронзита также две предыдущие номинации на премию киноакадемиков, что повышает его шансы наконец получить статуэтку.

Русские в борьбе за «Оскар»

Свой первый «Оскар» Советский Союз получил в 1942 году, притом что раздачу статуэток Американская киноакадемия начала в 1929-м. Лауреатом стал документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина. Академиков покорила эта хроникальную ленту, снятая со всеми подробностями войны.

Следующий «Оскар» в 1968 году тоже достался военной ленте. «Война и мир» Сергея Бондарчука удостоилась сразу двух премий: приз за лучший фильм на иностранном языке, а также за лучшую работу художников-постановщиков — его удостоились Михаил Богданов и Геннадий Мясников. Следующим советским лауреатом в 1975-м стал «Дерсу Узала», сделанный по роману исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Правда, отечественным его можно назвать с небольшой оговоркой. Фильм снял японский классик Акира Куросава, но сценарий ему помогал писать Юрий Нагибин, ведущей студией был «Мосфильм», а все роли сыграли советские актеры.

В 1981-м киноакадемиков покорила история self-made героини — лауреатом стал фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», а 13 годами позже — на волне интереса к постперестроечной России — победила картина «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. 2000-й стал годом триумфа нашей короткометражной мультипликации — «Оскара» в соответствующем разделе удостоился фильм «Старик и море» Александра Петрова, сделанный по мотивам одноименной повести Хемингуэя.

В шорт-лист Киноакадемии в разные годы входили «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева (1969), «Чайковский» Игоря Таланкина (1971), «А зори здесь тихие» Станислав Ростоцкого (1972), его же «Белый Бим Черное ухо» (1978), «Частная жизнь» Юлия Райзмана (1982), «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского (1984), «Урга — территория любви» (1992) и «12» (2007) Никиты Михалкова, «Кавказский пленник» Сергея Бодрова-старшего (1996), «Вор» Павла Чухрая (1997).

В последние годы хорошие шансы на победу имели фильмы Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», бывшие в числе номинантов в 2015-м и 2018-х годах. Но в обоих случаях картины проиграли. «Левиафан» — фильму «Ида», который поляк Павел Павликовский снял про холокост, а «Нелюбовь» — «Фантастической женщине», где испанец Себастиан Легио рассказал историю транссексуала.