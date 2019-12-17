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Российский мультфильм включили в число претендентов на «Оскар»

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Фото: Анимационная студия Мельница
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Короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» попал в шорт-лист претендентов на премию «Оскар».

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Как говорится на сайте американской киноакадемии, в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» также представлены еще девять работ.

На золотую статуэтку претендуют картины Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Hors piste (Франция), Kitbull (США), Memorable (Франция) и Mind My Mind (Нидерланды).

Кроме того, в список внесены ленты The Physics of Sorrow (Канада), Sister (Китай, США) и Uncle Thomas: Accounting for the Days (Португалия, Канада, Франция), передает «Газета.ру».

Константин Бронзит — российский аниматор, заслуженный деятель искусств России. Был дважды номинирован на «Оскар» за мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Он также участвовал в работе над такими мультфильмами, как «Алеша Попович и Тугарин змей», «Приключения Лунтика и его друзей» и «Гора самоцветов».

Ранее стало известно, что фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В ноябре фильм «Дылда» стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля, а в мае кинолента получила приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

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