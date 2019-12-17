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Актер Робак рассказал о съемках сериала «Эпидемия»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актер Александр Робак рассказал «Известиям» о работе с режиссером Павлом Костомаровым над сериалом «Эпидемия».

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«Павел — человек невероятной энергии, честности, открытости. И безумно работоспособный человек, может трудиться круглые сутки. Если какая-то перестановка на площадке делается, он берется за рельсы, телеги, камеры — будет переносить вещи, расчищать снег, бить лед», — рассказал Робак.

Он отметил, что актеры «очень тщательно готовились к съемкам, читали сценарий, каждый встречался с партнерами, продюсерами, автором сценария Романом Кантором».

«Сидели вместе, обсуждали, меняли фразы. Была долгая предварительная работа», — отметил Робак.

По словам артиста, для создания сериала «собралась высокопрофессиональная команда на всех этапах: блестящая работа сценариста, режиссера, оператора, продюсера».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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