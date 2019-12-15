Скончалась звезда фильмов «новой волны» Анна Карина

Актриса, звезда фильмов французской «новой волны» Анна Карина скончалась в Париже. Об этом сообщил ее агент в воскресенье, 15 декабря.

Причиной смерти 79-летней актрисы стал рак, передает AFP.

Министр культуры Франции Франк Рестер написал в Twitter, что взгляд актрисы стал символом «новой волны» и без нее французское кино осиротело.

Ханна Карин Бланке Байер родилась в Дании в 1940 году. На родине пела в кабаре, выступала в качестве манекенщицы и снималась в короткометражном кино. В 18 лет переехала в Париж и взяла псевдоним Анна Карина. Они снималась у многих режиссеров, включая Лукино Висконти и Райнера Фассбиндера, но наибольшую известность получила за роли в фильмах Жан-Люка Годара, который был ее первым мужем. Также получила известность как театральная актриса и певица. Кроме того, Анна Карина написала четыре художественные книги и пробовала себя в качестве режиссера.