Прямой эфир

Скончалась звезда фильмов «новой волны» Анна Карина

0
Фото: Getty Images/Mondadori Portfolio/Contributor
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса, звезда фильмов французской «новой волны» Анна Карина скончалась в Париже. Об этом сообщил ее агент в воскресенье, 15 декабря.

Причиной смерти 79-летней актрисы стал рак, передает AFP.

Министр культуры Франции Франк Рестер написал в Twitter, что взгляд актрисы стал символом «новой волны» и без нее французское кино осиротело.

Ханна Карин Бланке Байер родилась в Дании в 1940 году. На родине пела в кабаре, выступала в качестве манекенщицы и снималась в короткометражном кино. В 18 лет переехала в Париж и взяла псевдоним Анна Карина. Они снималась у многих режиссеров, включая Лукино Висконти и Райнера Фассбиндера, но наибольшую известность получила за роли в фильмах Жан-Люка Годара, который был ее первым мужем. Также получила известность как театральная актриса и певица. Кроме того, Анна Карина написала четыре художественные книги и пробовала себя в качестве режиссера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На 87-м году жизни скончался сыгравший в «Крестном отце» Дэнни Айелло
Актер калужского ТЮЗа умер во время спектакля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019