Прямой эфир

В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле слышали слова президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего журналистов из России работать в страну. Российская сторона была бы рада, если бы после этого заявления были бы внесены изменения по отношению к российским журналистам, заявил во вторник, 17 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Проверяй и пропускай: как журналист «Известий» попал в Киев
Смогут ли представители СМИ из России отныне приезжать на Украину — большой вопрос

«Вы знаете, что на Украине эта практика не соответствует вообще международным стандартам, нормам ОБСЕ и ничему. Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины», — подчеркнул Песков. По его словам, это сложившийся факт.

В Кремле надеются, что в данном вопросе на Украине произойдет постепенное изменение ситуации и российские телеканалы получат возможность на месте ознакомиться с событиями в этой стране, добавил представитель Кремля.

Как напомнил Песков, на протяжении многих лет украинские СМИ свободно работают в России на основании «Закона о СМИ», предоставляющем одинаковые права как российским, так и зарубежным медиа.

После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну. 10 декабря обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев.

14 декабря журналистку НТВ Александру Тонких не пустили на Украину, так как ранее девушка ранее посетила Крым. 16 декабря Служба безопасности Украины запретила российским журналистам телеканала «Звезда» въезд на Украину на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова сравнила отказ Киева пускать журналистов из РФ с советским кино
Журналистку НТВ не пустили на Украину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019