Журналистку НТВ не пустили на Украину

Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщается на сайте телеканала.

«Корреспондента НТВ Александру Тонких не пустили в Киев. Это произошло на следующий день после того, как во въезде на Украину отказали другому корреспонденту телекомпании — Сергею Савину», — говорится в сообщении.

Поводом послужило то, что девушка ранее посетила Крым.

«Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман», — заявили в госпогранслужбе Украины.

За нарушение требований закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд на Украину на три года.

Накануне журналиста НТВ Сергея Савина также не пропустили на территорию страны. По его словам, при процедуре прохождения контроля съемочная группа телеканала рассказала о целях прибытия, среди которых были расследование убийства журналиста Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров, обещанный президентом Украины Владимиром Зеленским обмен пленных до конца года и возможное прекращение огня на линии соприкосновения. Однако журналисту и съемочной группе было отказано в пересечении государственной границы по причине «неподтверждения цели пребывания в стране».

10 декабря стало известно, что обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев. Пограничники лишь задали журналисту вопрос о цели визита. Лазуренко ответил, что намерен посетить украинскую столицу, где давно не был.

Российский журналист отправился в Киев после слов президента Украины Владимира Зеленского об освещении страны в российских СМИ. Лидер выразил недовольство тем, как представлена Украина в материалах российских медиа, и пригласил журналистов из РФ в республику. 13 декабря стало известно о том, что Лазуренко занесли в базу украинского сайта «Миротворец».