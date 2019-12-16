Захарова сравнила отказ Киева пускать журналистов из РФ с советским кино

Отказ Украины пускать российских журналистов на Украину после приглашения от главы государства Владимира Зеленского похож на сюжет советского художественного фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 16 декабря.

«Видимо, боятся услышать: «А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — написала Захарова.

Ранее 16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российским журналистам телеканала «Звезда» въезд на Украину на три года. Причиной тому назвали осуществление профессиональной деятельности для телеканала из санкционного списка Украины. Отмечается, что журналисты приехали на Украину как обычные граждане.

14 декабря журналистку НТВ Александру Тонких не пустили на Украину. Поводом послужило то, что девушка ранее посетила Крым. 13 декабря журналиста НТВ Сергея Савина также не пропустили на территорию страны.

Вместе с тем 10 декабря стало известно, что обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев. Пограничники лишь задали журналисту вопрос о цели визита. Лазуренко ответил, что намерен посетить Киев, так так давно там не был. 13 декабря стало известно о том, что Лазуренко занесли в базу украинского сайта «Миротворец».

После саммита «нормандской четверки», состоявшегося 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из РФ в страну. Он добавил, что недоволен тем, как российские журналисты на данный момент освещают события на Украине.

Предшественник Зеленского на посту главы государства Петр Порошенко отказывался контактировать с российскими журналистами. Киев запретил вещание российских каналов в стране, а некоторые журналисты подвергались давлению.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. В России все обвинения отвергают.