Роскомнадзор включил в свой реестр «Яндекс.Дзен»

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете компанию Yandex Services AG, которая обеспечивает функционирование сервиса «Яндекс.Дзен». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «РИА Новости».

Сведения о Yandex Services AG были внесены в реестр 10 декабря. Также в реестре ОРИ на данный момент находятся другие сервисы компании: «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Район». Кроме того, 13 декабря в реестр было внесено ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которая обеспечивает работу ресурса Ura.ru.

1 июля 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в реестр ОРИ, трафика в течение шести месяцев. По запросу спецслужб эти данные должны быть предоставлены. И «Яндекс.Почта», и «Яндекс.Диск» находятся в реестре ОРИ.

Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.

4 июня пресс-служба «Яндекса» опубликовала заявление компании, в котором говорится, что она за соблюдение закона, но против нарушения приватности данных. В компании подчеркнули, что закон требует передачи «информации, необходимой для декодирования сообщений». Из этого не следует, что речь идет о передаче ключей для расшифровки всего трафика.