Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock. Об этом стало известно из реестра запрещенной информации.

Отмечается, что указанные страницы были заблокированы за «запрещенную в России информацию», в том числе за детскую порнографию, данные о способах суицида и способах приготовления наркотиков.

Доступ к одной из страниц сайта был ограничен решением Генпрокуратуры от 13 ноября. При этом соответствующее ходатайство 7 октября подавал Роспотребнадзор, пишет РЕН ТВ.

Однако сообщается, что некоторые интернет-провайдеры блокируют доступ ко всему фотобанку из-за того, что Shutterstock использует шифрованный протокол, который не позволяет блокировать доступ к отдельным страницам.

В пятницу, 29 ноября, Роскомнадзор опубликовал в тестовом режиме список информационных ресурсов, публикующих недостоверную информацию, так называемые фейковые новости.