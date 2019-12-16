Роскомнадзор потребовал у Twitter объяснений после блокировки профилей СМИ

Роскомнадзор направил письмо директору Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни с просьбой разъяснить причины ограничения доступа к ряду российских СМИ в социальной сети.

«К сожалению, обстоятельства и причины подобных действий со стороны компании Twitter до сих пор остаются неизвестными и вызывают недоумение. Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса», — сообщили в ведомстве 16 декабря.

Ограничение доступа было наложено на аккаунты Россотрудничества, проекта «Хорошие новости» и страницу председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что подобные действия идут вразрез с принципами свободы распространения информации и попросили возобновить доступ к этим аккаунтам.

Вместе с этим, контент, который действительно представляет угрозу для пользователей, в соцсети до сих пор не заблокировали, хотя федеральная служба неоднократно уведомляла Twitter о такой необходимости. Роскомнадзор требовал ограничить доступ к более 950 материалам, которые распространяют экстремистский и суицидальный контент, детскую порнографию и пропаганду наркотиков.

12 сентября Twitter заблокировал аккаунты Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее Центрального комитета Рауля Кастро.