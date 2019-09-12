Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы

Администрация сервиса микроблогов Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее Центрального комитета Рауля Кастро.

Блокировка коснулась и аккаунта дочери политика Мариэлы Кастро, работающей директором Национального центра сексуального воспитания островного государства. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает ТАСС.

В среду сервис заблокировал страницы нескольких ведущих СМИ Кубы и ряда представителей пресс-служб государственных ведомств. МИД Кубы назвал подобные действия «очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины». Восстановления работы страниц потребовал Союз журналистов страны.

Ранее в четверг главному редактору МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в аккаунт в соцсети Facebook на три дня. Телеканал направил в Facebook соответствующий запрос. Сама журналистка связала блокировку своего профиля с проявлением американской цензуры.