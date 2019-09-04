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Twitter запретил оставлять записи с помощью SMS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пользователи социальной сети Twitter некоторое время не смогут оставлять записи с телефона с помощью SMS. Об этом 4 сентября стало известно из сообщения на корпоративном аккаунте соцсети.

«Мы временно отключаем возможность размещать твиты через SMS или текстовое сообщение, чтобы защитить учетные записи», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что функция в скором времени будет восстановлена. Комментариев, с чем связано отключение этой возможности, на данный момент нет.

4 сентября эксперт раскрыла несколько способов, которые позволят защититься от мошенников в соцсетях.

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